Кузбассовец сломал обе ноги в попытке сбежать от полиции

15 Апр 2020 2020-04-15T04:47:11+03:00

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Недолгим оказалось приятельство 50-летней жительницы Кемерова и 37-летнего мужчины. Новый знакомый ограбил женщину, однако уйти от ответственности ему не удалось.

50-летняя кемеровчанка познакомилась с мужчиной. Она пригласила его в гости, и новоиспеченные приятели решили отметить встречу. Однако застолье длилось недолго: гость стал угрожать хозяйке и требовать у нее деньги. Женщине не оставалось ничего другого, кроме как отдать ему наличные. Однако покинуть гостеприимную хозяйку гостю не удалось: та сумела выбежать из квартиры в подъезд и закрыть дверь. Открыть ее злоумышленнику не удалось, тогда он решил выбираться через балкон.

Кемеровчанка тут же вызвала полицию, но еще до приезда стражей порядка гость попытался покинуть жилище. Он прыгнул вниз с высоты третьего этажа и сломал себе обе ноги. Пострадавшего грабителя доставили в больницу.

- В отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU