Шумный лифт не давал кемеровчанину спать по ночам

15 Апр 2020 2020-04-15T06:46:10+03:00

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Слишком шумный лифт не давал спать одному из жителей Кемерова и его семье. Вернуть покой и сон гражданину помогли судебные приставы и Роспотребнадзор.

Житель одной из кемеровских многоэтажек испытывал сильный дискомфорт по ночам. Лифт, которые находится в его подъезде, до недавнего времени издавал очень громкие звуки, которые мешали спать мужчине и его семье. Не найдя поддержки у представителей ТСН, мужчина обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» замерили уровень шума в квартире кемеровчанина и подтвердили: он во время работы лифта действительно выше на 5,1 децибела, а это не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

- Суд обязал товарищество довести фактически уровни шума, превышающие допустимые значения для ночного времени суток, в квартире гражданина при движении лифта, расположенного в жилом доме, до нормативных, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы ознакомили руководство ТСН с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, после чего требования исполнительного документа были выполнены в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU