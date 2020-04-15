15 Апр 2020 2020-04-15T12:11:17+03:00

Пятую в Кузбассе лабораторию для тестирования на коронавирус создадут в Центре охраны здоровья шахтеров. Фото: Пресс-служба АПК

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил ускорить запуск пятой в регионе лаборатории по тестированию на коронавирус. Она будет открыта в Ленинске-Кузнецком, в областном клиническом Центре охраны здоровья шахтеров.

- Сейчас весь Кузбасс пристально следит за геройским трудом наших медицинских работников. Вы на передовой борьбы с опасной инфекцией, вся нагрузка падает на вас. Небольшое, по сравнению с соседними регионами, количество зараженных коронавирусом и благополучное выздоровление кузбассовцев - это заслуга врачей, - сказал Сергей Цивилев во время посещения медучреждения.

Также глава региона проверил готовность центра к работе в условиях профилактики коронавируса и поручил ответственным организациям оказать лаборатории максимальное содействие, чтобы ускорить запуск. Планируется, что она сможет проводить 150 тестов на коронавирус в сутки, в ней будут работать три врача и пять лаборантов.

ИСТОЧНИК KP.RU