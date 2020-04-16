2020-04-16T08:33:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане

Полузащитник «Монако» старается не потерять физическую форму
Ирина АВТУШКО
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Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в КалтанеФутболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в КалтанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Футболист из Кузбасса, а ныне полузащитник клуба «Монако» Александр Головин рассказал, как проводит самоизоляцию в Кузбассе.

Спортсмен рассказал, что по прибытию в Россию он находился в двухнедельном обязательном карантине. Несмотря на то, что этот срок прошел, он до сих пор находится дома.

-Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного — компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время, - приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Также Александр Головин отметил, что старается в нынешних условиях поддерживать форму даже в домашних условиях, ведь каждый футболист «Монако» получил обширную программу занятий.

-Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом, - отметил Александр Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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