16 Апр 2020 2020-04-16T08:33:09+03:00

Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своей самоизоляции в Калтане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Футболист из Кузбасса, а ныне полузащитник клуба «Монако» Александр Головин рассказал, как проводит самоизоляцию в Кузбассе.

Спортсмен рассказал, что по прибытию в Россию он находился в двухнедельном обязательном карантине. Несмотря на то, что этот срок прошел, он до сих пор находится дома.

-Понимаю, сейчас нужно потерпеть и просто ждать, когда ситуация нормализуется. Как провожу время? Ничего особенного — компьютер, фильмы, сериалы. Общаюсь с родными и близкими. Думаю, сейчас все примерно одинаково проводят свободное время, - приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Также Александр Головин отметил, что старается в нынешних условиях поддерживать форму даже в домашних условиях, ведь каждый футболист «Монако» получил обширную программу занятий.

-Надеюсь, через какое-то время мы сможем вернуться к полноценным тренировкам, пока же работаю в соответствии с этим планом, - отметил Александр Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU