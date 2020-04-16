2020-04-16T14:28:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля

Об этом губернатор сообщил в своем обращении к жителям региона
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля. ФОТО: пресс-служба АПКСергей Цивилев продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля. ФОТО: пресс-служба АПК
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16 апреля Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям Кузбасса. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлевается.

О том, что режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 26 апреля включительно, губернатор Кузбасса, Сергей Цивилев, сообщил в обращении к жителям региона 16 апреля. Он сказал, что эта мера - вынужденная, необходимая для того, чтобы не допустить распространения болезни. Губернатор отметил, что многим сейчас нелегко: у предприятий сокращаются доходы, некоторые и вовсе прекратили деятельность. Детям приходится учиться в новом - удаленном - режиме. Кроме того, взрослые обеспокоены размером заработной платы, которую они получат в апреле. Особенно тяжело находиться дома сейчас, когда за окном хорошая погода и приближается Пасха.

- Но мы понимаем, ради чего идем на эти ограничения. Цель - сохранить здоровье и жизнь тысяч людей, обеспечить стабильное функционирование экономики и сделать так, чтобы после окончания эпидемии мы могли как можно быстрее вернуться к обычной жизни, - отметил Сергей Цивилев. - Поэтому я снова призываю вас соблюдать простые и необходимые ограничения. Оставайтесь дома.

Обращение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева от 16 апреля 2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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