16 Апр 2020 2020-04-16T17:55:04+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отчитался о доходах за 2019 год. Декларация о доходах опубликована на сайте администрации правительства Кузбасса.

За прошедший год Сергей Цивилев заработал 11 032 599,1 рубля. При этом у него нет в собственности никаких объектов недвижимости. А вот в пользовании у него находится комната в гостинице площадью 17,6 квадратных метров, а также две квартиры – по 98,9 и 43,7 метра. Из личного транспорта у Сергея Цивилева трицикл BRP Can-Am Spyder RT. К слову этот трицикл указан в сведениях о доходах еще за период с 01 января 2017 года по 31 марта 2018 года.

В это же время супруга губернатора, Анна Цивилева, за минувший год заработала 32 559 837,22 рубля. У нее в собственности два автомобиля - Мерседес Benz GL 350 и Hyundai Tucson, а также снегоход Yamaha VT 700. Также ей принадлежат два земельных участка площадью 37 и 1796 квадратных метров, три квартиры площадями 98,9, 98,2 и 72,2 квадратных метра, а также жилой дом площадью 441,9 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU