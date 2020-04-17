2020-04-17T14:53:11+03:00
Общество

Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом

Он призвал кузбассовцев соблюдать самоизоляцию
Екатерина РОМАНОВА
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Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом. ФОТО: кадр видео Алексея КурносоваГлава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом. ФОТО: кадр видео Алексея Курносова
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17 апреля стало известно о первом случае смерти в Кузбассе пациента с коронавирусом. Глава города Белово, где это случилось, обратился к жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

Глава Белова обратился к жителям после смерти пациентки с коронавирусом.Видео: страница Алексея Курносова в соцсетях

Алексей Курносов обратился к жителям города Белово и всем кузбассовцам после того, как Беловской районной больнице, что в поселке Инской, умерла 64-летняя женщина. У нее диагностировали пневмонию, а вот тест на коронавирус был отрицательным. Второй тест, полученный после смерти, оказался положительным.

- Теперь мы все в зоне риска. Еще вчера многие высказывались против жестких профилактических мер. Сегодня новость о первом случае смерти облетела весь Кузбасс. Жители нашего города испытали шок: коронавирус оказался совсем рядом. Что сейчас делать беловчанам? Доверять только официальной информации, ни в коем случае не паниковать, начать соблюдать все меры безопасности, - призвал Алексей Курносов.

Напомним, по поводу ситуации с коронавирусом 16 апреля к жителям области обратился губернатор Сергей Цивилев. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен до 26 апреля включительно. Глава региона напомнил, что отменены все массовые мероприятия, в том числе религиозные, поэтому Пасха в этом году пройдет в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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