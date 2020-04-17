2020-04-17T18:21:18+03:00
Коронавирус Covid-19

У фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирус

Его доставили в инфекционную больницу
Екатерина РОМАНОВА
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У фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирусУ фельдшера из Кузбасса заподозрили коронавирусФото: Иван ВИСЛОВ
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Фельдшера из Прокопьевска экстренно госпитализировали в инфекционную больницу с высокой температурой. Об этом на своей странице в сети Инстаграм сообщил глава города Андрей Мамаев.

Непривычно одетые медики инфекционной больницы и ограничительные медики на улице Строителей, 7, встревожили жителей Прокопьевска в пятницу, 17 апреля. Что же на самом деле произошло около поликлиники, рассказал на своей странице в соцсетях мэр города Андрей Мамаев. Как оказалось, в поликлинику обратился фельдшер, у которого поднялась температура. Для того, чтобы избежать возможных последствий, его экстренно изолировали и увезли в инфекционную больницу.

- Приняты все необходимые меры для дезинфекции помещения, где его встречали медработники и осматривал врач в специально отведенной зоне, - сообщил глава Прокопьевска Андрей Мамаев. - Сегодня получить ни отрицательного, ни положительного ответа о возможном инфицировании этого человека невозможно, пока не придут результаты теста.

Также глава города пообещал сообщить о результатах первого теста, которые станут известны 18 апреля.

- Все необходимые меры по отслеживанию его контактов и перемещения приняты, - добавил Андрей Мамаев. - Огромная просьба к жителям города самостоятельно не посещать больницы с признаками гриппа и ОРВИ во избежание подобных случаев. Вызывайте врача на дом, берегите себя и окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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