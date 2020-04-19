2020-04-19T14:21:00+03:00
Общество

В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД

В салоне машины был ребенок
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД. Фото: Инцидент Кузбасс/ InstagramВ Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД. Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram
Изменить размер текста:

В Тайге в здание линейного отдела ОВД врезался автомобиль. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что черный автомобиль врезался в дверной проем здания. При этом передняя часть машины значительно пострадала.

-Пьяные родители врезались в здание ЛОВД, за рулем была мать... Свидетель сообщает, что машина едва не сбила прохожего, - появился пост в соцсетях.

Автомобиль врезался в здание ЛОВД в Тайге.Видео: Инцидент Кузбасс/ Instagram

В момент аварии в салоне находился ребенок. После того, как автомобиль въехал в ЛОВД, мальчик вышел из поврежденной иномарки и попросил присутствовавших на месте стражей порядка не штрафовать их и не сажать в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Кемерове рецидивист напал на двух горожанок
Из Таиланда готовятся вывези очередную группу кузбасских туристов
В понедельник в Кузбассе потеплеет до +22
В Кузбассе создали карту распространения коронавируса
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Пасхой
В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Еще у шести кузбассовцев выявлен коронавирус
Кузбассовцы встретили Пасху со свечами на окнах
В Киселевске трое жителей сдали в пункт приема металла чужую «Газель»
В кемеровском Сосновом бору загорелась трава
Кузбассовец взял бесхозные трубы и попал под суд
Женщину и трех детей спасли в Новокузнецке во время пожара
Какой будет погода на Пасху в Кузбассе
Открытие новокузнецкого Дворца спорта после ремонта назначено на сентябрь
До 358 человек увеличилось число кузбассовцев из окружения умершей пациентки
На карантин из-за коронавируса в Новокузнецке закрыли детский дом и предприятие
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кузбассе
Еще один блок-пост начал работу в Кузбассе из-за коронавируса
Заболевшие коронавирусом обнаружены в девяти городах Кузбасса
Стало известно, как заболел коронавирусом житель Мысков
Еще у восьми кузбассовцев 18 апреля подтвердился коронавирус
Маленький новокузнечанин ушел в магазин и потерялся