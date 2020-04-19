В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД
В Тайге в здание линейного отдела ОВД врезался автомобиль. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.
На кадрах видно, что черный автомобиль врезался в дверной проем здания. При этом передняя часть машины значительно пострадала.
-Пьяные родители врезались в здание ЛОВД, за рулем была мать... Свидетель сообщает, что машина едва не сбила прохожего, - появился пост в соцсетях.
Автомобиль врезался в здание ЛОВД в Тайге.Видео: Инцидент Кузбасс/ Instagram
В момент аварии в салоне находился ребенок. После того, как автомобиль въехал в ЛОВД, мальчик вышел из поврежденной иномарки и попросил присутствовавших на месте стражей порядка не штрафовать их и не сажать в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU