В Тайге водитель въехал в здание линейного отдела ОВД

19 Апр 2020 2020-04-19T14:21:00+03:00

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В Тайге в здание линейного отдела ОВД врезался автомобиль. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что черный автомобиль врезался в дверной проем здания. При этом передняя часть машины значительно пострадала.

-Пьяные родители врезались в здание ЛОВД, за рулем была мать... Свидетель сообщает, что машина едва не сбила прохожего, - появился пост в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/774055" frameborder="0"></iframe> Автомобиль врезался в здание ЛОВД в Тайге.Видео: Инцидент Кузбасс/ Instagram

В момент аварии в салоне находился ребенок. После того, как автомобиль въехал в ЛОВД, мальчик вышел из поврежденной иномарки и попросил присутствовавших на месте стражей порядка не штрафовать их и не сажать в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU