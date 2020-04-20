2020-04-20T08:49:46+03:00
Общество

С кемеровских улиц убирают киоски

Более 100 ларьков установлены без разрешения и документов
Екатерина РОМАНОВА
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С кемеровских улиц убирают киоски. ФОТО: Инстаграм Ильи СередюкаС кемеровских улиц убирают киоски. ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
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Более сотни ларьков, находившихся на улицах Кемерова, были установлены без разрешительных документов. Сегодня они начали исчезать с улиц Кемерова.

С наступлением весны улицы Кемерова начали очищать не только от грязи и пыли, но и от незаконно установленных киосков. Во время проверки правоустанавливающих документов и инвентаризации киосков власти города выявили более 100 ларьков, у которых нет никаких документов и разрешений. По сути, это самовольно установленные киоски.

- Все это самовольно установленные киоски. Многие из них уже много лет не работают, хозяева их бросили, территория вокруг не убирается, - рассказал на своей странице в социальных сетях Илья Середюк. - Кроме того, они портят вид нашего города, а поставлены были еще в 80-х годах.

Очищая город от «рухляди», мэрия сначала выписывает предписание о самовывозе. Затем, если оно не выполнено, киоск перемещают на штрафстоянку. Если и после этого хозяин не объявится, хлам сдадут в металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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