20 Апр 2020 2020-04-20T13:21:04+03:00

Более 20 протоколов составила Госжилинспекция за нарушение правил дезинфекции в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове сотрудники Госжилинспекции за неделю составили более 20 протоколов в отношении управляющих компаний. Причиной послужило нарушение требований к проведению дезинфекции мест общего пользования в домах и придомовых территорий.

Напомним, что сейчас Государственной жилищной инспекцией и МБУ «Жилкомцентр» усилен контроль за санитарной обработкой подъездов, лестничных маршей, перил, лифтов, дверей и почтовых ящиков многоквартирных домов.

Также в городе продолжается обработка общественных мест - улиц, остановочных павильонов, а также общественных пространств, включая лавочки, урны и тротуары. В ней задействовано более 100 единиц техники и более 200 работников коммунальных служб. После окончания смены хлорсодержащими веществами обрабатывается 692 единицы общественного транспорта - поручни, сидения, боковые панели, окна и двери. Ведется обязательная отчетная документация.

В администрации города напомнили про то, что работает «горячая линия» по контролю за содержанием многоквартирных домов МБУ «Жилкомцентр» (384-2) 31-23-32.

ИСТОЧНИК KP.RU