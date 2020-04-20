2020-04-20T15:45:05+03:00
Общество

В Кузбассе врачи нарастили пациенту печень, чтобы удалить опухоль

Уникальную операцию провели кемеровские врачи
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе врачи нарастили пациенту печень, чтобы удалить опухоль. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе врачи нарастили пациенту печень, чтобы удалить опухоль. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кемерове хирурги выполнили уникальную операцию по удалению опухоли печени в два этапа. Для этого больной орган пришлось сначала «нарастить».

Проблемы обнаружились у 55-летнего пациента во время УЗИ брюшной полости - обследование показало наличие опухоли печени большого размера, 10,9 на 7,2 сантиметра в диаметре.

За помощью мужчина обратился к докторам Кузбасского гематологического центра Областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Врачи приняли решение прооперировать пациента в два этапа при помощи малотравматичного лапароскопического метода.

Сначала специалисты провели операцию, которая позволила «вырастить» печень, то есть увеличить ее до нужных размеров, так как левая доля органа в своем первичном состоянии не могла обеспечивать полное функционирование печени. Это удалось сделать за счет увеличения питания и переключения кровотока. Через три месяца пациенту провели вторую операцию – удалили правую долю печени, пораженную опухолью.

-Раньше такую сложную операцию выполняли на сосудах, перекрывая кровоток к пораженному участку печени. После процедур не всегда пациенты быстро восстанавливались. В нашем регионе такой обширный объем операции впервые выполнен при помощи лапароскопической хирургии», – пояснил заведующий хирургическим отделением № 2, врач-хирург областной больницы им. М.А. Подгорбунского Владислав Пельц.

Операция прошла без осложнений, сейчас пациент выписан домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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