Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили весеннюю охоту

21 Апр 2020 2020-04-21T08:58:49+03:00

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В Кузбассе из-за распространения коронавирусной инфекции ограничили весеннюю охоту. Соответствующее постановление опубликовано 20 апреля на сайте правительства Кузбасса.

Как указано в документе, с 24 апреля по 13 мая вводится запрет охоты на пернатую дичь индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.

«Исключение составляют лица из числа коренных малочисленных народов Сибири, а также лица, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования и которые имеют соответствующие отметки в охотничьих билетах единого федерального образца», - говорится в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU