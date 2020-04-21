2020-04-21T08:58:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили весеннюю охоту

До середины мая запрещено бить пернатую дичь
Ирина АВТУШКО
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Из-за коронавируса в Кузбассе ограничили весеннюю охотуИз-за коронавируса в Кузбассе ограничили весеннюю охотуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе из-за распространения коронавирусной инфекции ограничили весеннюю охоту. Соответствующее постановление опубликовано 20 апреля на сайте правительства Кузбасса.

Как указано в документе, с 24 апреля по 13 мая вводится запрет охоты на пернатую дичь индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам.

«Исключение составляют лица из числа коренных малочисленных народов Сибири, а также лица, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования и которые имеют соответствующие отметки в охотничьих билетах единого федерального образца», - говорится в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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