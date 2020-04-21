2020-04-21T11:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хакасии одним из заболевших коронавирусом оказался новокузнечанин

Об этом случае стало известно во вторник, 21 апреля
Ирина АВТУШКО
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В Хакасии одним из заболевших коронавирусом оказался новокузнечанинВ Хакасии одним из заболевших коронавирусом оказался новокузнечанинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хакасии республиканский Роспотребнадзор обнародовал данные по числу заболевших коронавирусом на вторник, 21 апреля. Одним из них стал житель Новокузнецка.

- За прошедшие сутки выявлено восемь новых случаев заболевания: шесть у контактных лиц по внутрибольничному очагу в ГБУЗ РХ «Белоярская РБ», два - завозных случая: один - в Абакане (из Красноярска), еще один - в Аскизском районе (из Новокузнецка), - сообщили в ведомстве.

Всего в Хакасии на данный момент зарегистрировано 84 случая, в том числе у 12 детей из семейных очагов. Выздоровело четверо человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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