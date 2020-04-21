Золотодобытчики испортили воду в реке Берикуль

21 Апр 2020 2020-04-21T12:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Недобросовестные золотодобытчики загрязняли воду в реке Берикуль Тисульского района. За это им предстоит ответить по всей строгости закона.

Во время проверки Кемеровская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора, департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области и Главного управления МВД России по Кемеровской области установили, что одна из золотодобывающих компаний ведет работу вовсе не так, как этого требует закон. У компании имеется лицензия на отработку участка по добыче россыпного золота. При отработке этого участка применяется оборотное водоснабжение, при котором промышленные стоки должны очищаться в прудах-отстойниках. Вместе этого золотодобытчики сбрасывали сточные воды с действующего отстойника на рельеф местности. На момент проверки это было очевидно: на почве скопились шлам, куски загрязненного льда от сточных вод.

Оказалось, что это не единственное нарушение, допущенное золотодобытчиками. Так, выемка песка и создание руслопровода реки Мокрый Берикуль работники компании проводили без необходимых разрешений, нарушая Водный кодекс.

- В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор возбудил в отношении золотодобывающей компании дело об административном правонарушении о самовольном занятии водного объекта или пользовании им с нарушением установленных условий, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, сейчас проводятся лабораторные исследования проб почвы и воды, которые покажут, как повлияла добыча золота на этом участке.

- По их результатам природоохранной прокуратурой будет решен вопрос о принятии мер реагирования в отношении золотодобывающей компании, - добавили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU