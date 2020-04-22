Власти Междуреченска опровергли информацию о заболевших врачах

22 Апр 2020 2020-04-22T13:29:31+03:00

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Накануне в социальных сетях Междуреченска появился скрин письма, в котором были указаны фамилии врачей, якобы заразившихся коронавирусом. Мэр Междуреченска прокомментировал, как на самом деле обстоят дела.

Письмо, в котором указаны имена и фамилии врачей, якобы заболевших коронавирусом, появилось накануне в социальных сетях. Тут же среди горожан стала распространяться паника, возникли домыслы и множество различных историй. А люди, чьи фамилии указаны в письме, подверглись настоящей атаке.

- Железнодорожная поликлиника работает в обычном режиме! Медиков, у которых подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», там нет! - заявил глава Междуреченска Владимир Чернов. - Уважаемые земляки, очень вас прошу - доверяйте только официальным источникам информации!

Глава города отметил, что многим медикам сейчас делают анализы на коронавирус. Два таких анализа попали в разряд сомнительных, и их делают еще раз.

- На данный момент один из них отрицательный, второй тоже будет скоро готов. В списках с подтвержденной инфекцией междуреченских медиков нет! А по письму, которое попало в сеть, проводится служебная проверка, - заявил Владимир Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU