2020-04-23T03:49:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новокузнечанам в автобусах будут выдавать маски

В общественный транспорт теперь можно захъодить только в маске
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанам в автобусах будут выдавать маскиНовокузнечанам в автобусах будут выдавать маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке с 23 апреля в общественном транспорте запрещено ездить без масок. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава города.

Новокузнечанам, пользующимся общественным транспортам, с четверга, 23 апреля, нужно будет обязательно надевать маски. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в социальных сетях. Он также отметил, что тем, кто не смог приобрести медицинскую маску, ее выдадут.

- К пассажирам будет предъявлено требование носить в автобусе маску и держать социальную дистанцию. Понятно, что не у всех пассажиров эта маска есть. И с завтрашнего дня мы начинаем их усиленно закупать, с тем, чтобы бесплатно их раздавать в автобусе для тех, у кого этой маски вдруг не оказалось. Таким образом мы хотим внедрить культуру ношения маски в общественном транспорте. И мы будем способствовать развитию этой культур, – отметил Сергей Кузнецов.

Но если с 23 апреля маски начнут выдавать еще не в каждом автобусе, то антисептики появятся в салонах уже с четверга. Все желающие смогут продезинфицировать руки – для этого будет нужно лишь обратиться к кондуктору. Одновременно с этим Сергей Кузнецов отметил, что стоит отказаться от любых поездок, если они не срочные. Также выйти ненадолго на улицу, чтобы прогуляться с детьми, сходить в магазин, выгулять питомца можно, однако всевозможных парков, скверов, детских площадок лучше всего избегать. Если же пожилым людям требуется помощь – сходить в магазин или аптеку, оплатить услуги ЖКХ, лучше всего обратиться к волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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