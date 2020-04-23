2020-04-23T04:52:35+03:00
Общество

Новый онлайн-проект «Поем Победу» стартует в Кузбассе

Он организован новокузне6цкой библиотекой именно Гоголя к 75-летию Великой Победы
Екатерина РОМАНОВА
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Новый онлайн-проект «Поем Победу» стартует в КузбассеНовый онлайн-проект «Поем Победу» стартует в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новый онлайн-проект «Поем Победу» запускает новокузнецкая Центральная городская библиотека имени Гоголя. Известные и любимые многими поколения песни исполнят знаменитые кузбассовцы.

Песни Великой Победы исполнят знаменитые кузбассовцы, участники проектов «400 знаменитых новокузнечан» и «Родина Кузбасс: 300 лет в истории России». Помимо того, что можно будет услышать известные и любимые песни, кузбассовцам предоставят возможность вспомнить – или узнать – чем именит тот или иной земляк.

Проект позволит дополнить коллекцию библиотеки, включающую биографии земляков, удостоенных звания «Почетный гражданин Новокузнецка».

Первым участником проекта станет Артур Готфрид, певец, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Он исполнит песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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