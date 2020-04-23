Новый онлайн-проект «Поем Победу» стартует в Кузбассе
Новый онлайн-проект «Поем Победу» запускает новокузнецкая Центральная городская библиотека имени Гоголя. Известные и любимые многими поколения песни исполнят знаменитые кузбассовцы.
Песни Великой Победы исполнят знаменитые кузбассовцы, участники проектов «400 знаменитых новокузнечан» и «Родина Кузбасс: 300 лет в истории России». Помимо того, что можно будет услышать известные и любимые песни, кузбассовцам предоставят возможность вспомнить – или узнать – чем именит тот или иной земляк.
Проект позволит дополнить коллекцию библиотеки, включающую биографии земляков, удостоенных звания «Почетный гражданин Новокузнецка».
Первым участником проекта станет Артур Готфрид, певец, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Он исполнит песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли».
ИСТОЧНИК KP.RU