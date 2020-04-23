Еще у девяти кузбассовцев подтвердился коронавирус 23 апреля

23 Апр 2020 2020-04-23T07:19:58+03:00

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В Кузбассе еще у девяти жителей подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция» по состоянию на 11.00 23 апреля. Последние данные обнародовал оперативный межведомственный штаб области.

Все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.

-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение от коронавирусной инфекции 64 пациента. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2381 человек, - рассказали в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Случаи заболевания выявлены в Краснобродском – 3 человека, в Новокузнецке – 2 человека, а также по одному в Кемерове, Анжеро-Судженске, в пгт Тяжинский и новой территории – в Белове.

ИСТОЧНИК KP.RU