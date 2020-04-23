Сергей Цивилев прервал рабочую поездку из-за пожара в Ижморском районе

23 Апр 2020 2020-04-23T11:00:29+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который 23 апреля находится в Яшкинском районе, прервал свою поездку из-за пожара в Ижморском районе.

- В селе Постниково Ижморского района пожар. Губернатор прервал рабочую поездку и направляется на место происшествия, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Также сообщается, что еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района. Туда выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин. Также на оба пожара отправились представители минсоцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU