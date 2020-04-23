Появилось видео пожара в Ижморском районе

23 Апр 2020 2020-04-23T11:37:00+03:00

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В социальных сетях появилось видео пожара, который произошел 23 апреля в Ижморском районе. На место ЧП выехал губернатора Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в селе Постниково загорелось семь домов. На место выехали десять единиц техники, группировка будет наращиваться.

В селе также направился губернатор Сергей Цивилев, которому пришлось прервать рабочую поездку по Яшкинскому району. «Всем пострадавшим будет оказана помощь»? - прокомментировал ситуация губернатор. Причины пожара устанавливаются

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/774945" frameborder="0"></iframe> Пожар в селе Постниково в Ижморском районе.Видео: instagram/incident_kuzbass

Также в четверг произошел еще один пожар – в селе Краснинское Промышленновского района. Здесь загорелось три дома. Туда выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин. Также на оба пожара отправились представители минсоцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU