В Кемерове закрыли набережную Томи и Красное озеро из-за угрозы коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T08:31:24+03:00

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Председатель Законодательного собрания Кузбасса Вячеслав Петров сообщил о временном закрытии набережной Томи в Кемерове и Красного озера. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В четверг, 23 апреля, на заседании экстренного штаба было отмечено, что в областной столице, как и в ряде других сибирских городов, наблюдается чрезвычайно низкий уровень самоизоляции.

- Это говорит о том, что люди совершенно не соблюдают режим и находятся на улице. Чтобы предотвратить возможность вспышки эпидемии в региональном центре, а Кемерово - это крупнейший город Кузбасса, губернатором было принято решение перекрыть кемеровскую набережную, все подъезды к Красному озеру и к Томи, - отметил присутствовавший на заседании Вячеслав Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU