2020-04-24T11:17:38+03:00
Общество

Сосновый бор в Кемерове закрыли для посещений из-за пожаров

Только за сутки здесь горело три гектара площадей
Ирина АВТУШКО
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Сосновый бор в Кемерове закрыли для посещений из-за пожаров. Фото: Илья Середюк/ InstagramСосновый бор в Кемерове закрыли для посещений из-за пожаров. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове из-за пожаров закрыли для посещений Сосновый бор в Рудничном районе. Только за сутки здесь возникло пять очагов возгорания на площади в три гектара.

Как сообщили глава города Илья Середюк, пожары произошли в результате брошенных окурков или неосторожного обращения с огнем.

Для сохранения бора вводится временный запрет на его посещение, также запрещена стоянка автомобилей на территории вблизи центрального входа в ООПТ «Рудничный бор».

- Кроме того, мы предпринимаем дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Проложены минерализованные полосы вдоль границ бора, они препятствуют наземному распространению огня. Территорию бора патрулируют маневренные группы, они оснащены ручными ранцевыми огнетушителями, - сообщил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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