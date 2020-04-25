2020-04-25T07:23:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Догулялись: сразу у 21 кузбассовца обнаружен коронавирус 25 апреля

Официальные данные опубликовал оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
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Догулялись: сразу у 21 кузбассовца обнаружен коронавирус 25 апреляДогулялись: сразу у 21 кузбассовца обнаружен коронавирус 25 апреляФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кузбассе по состоянию на 11.00 25 апреля еще у 21 жителя официально подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в областном межведомственном штабе области.

Новые заболевшие изолированы в медучреждениях и получают необходимую врачебную помощь.

-Итого в инфекционных больницах Кузбасса находится 91 больной коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2525 человек, - сообщили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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