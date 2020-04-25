Догулялись: сразу у 21 кузбассовца обнаружен коронавирус 25 апреля
В Кузбассе по состоянию на 11.00 25 апреля еще у 21 жителя официально подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в областном межведомственном штабе области.
Новые заболевшие изолированы в медучреждениях и получают необходимую врачебную помощь.
-Итого в инфекционных больницах Кузбасса находится 91 больной коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2525 человек, - сообщили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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