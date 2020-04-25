25 Апр 2020 2020-04-25T07:32:19+03:00

В каких территориях выявлен 21 заболевший коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе 25 апреля появился 21 заболевших коронавирусной инфекцией. Случаи были выявлены во многих территориях.

Согласно официальным данным оперативного штаба области, 11 случаев коронавирусной инфекцией подтверждены в Кемерове, 4 – в Анжеро-Судженске, 2 – в пгт Краснобродский, по одному – в пгт Тяжинский, Полысаеве, Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком районе.

-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2525 человек, - сообщили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU