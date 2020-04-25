Сотрудники МЧС дезинфицируют вокзал Междуреченска

25 Апр 2020 2020-04-25T08:30:07+03:00

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В Междуреченске сотрудники МЧС России провели санитарную обработку железнодорожного вокзала. Они обработали около шести тысяч квадратных метров площадей.

-Дезинфекция проведена с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Бойцы пожарно-спасательной части №1 провели санитарную обработку привокзальной площади и железнодорожного перрона. Специальным дезинфицирующим раствором была обработана территория, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Работы сотрудники проводили по всем правилам безопасности – в защитных костюмах и с использованием средств индивидуальной защиты. В рамках борьбы с распространением коронавируса специалисты МЧС продолжат обработку социально значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU