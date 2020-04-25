2020-04-25T08:47:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Полысаеве

Всего на 25 апреля оперштаб области сообщил о 21 новом заболевшем
Ирина АВТУШКО
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Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в ПолысаевеПервый случай заболевания коронавирусом выявлен в ПолысаевеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кузбассе, к сожалению, расширяется география распространения коронавируса. Первый случай заболевания официально подтвержден в Полысаеве.

По состоянию на 11.00 25 апреля в области подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: Кемерово - 11, пгт Краснобродский - 2, Анжеро-Судженск- 4, еще по одному - в пгт Тяжинский, Ленинск-Кузнецком районе, Ленинске-Кузнецком, а также в Полысаеве.

- Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2525 человек, - сообщили в оперативном штабе области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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