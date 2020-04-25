2020-04-25T09:38:32+03:00
Общество

В Кемеровском Сосновом бору начали дежурить пожарные

Это связано с участившимися поджиганиями сухой травы
Ирина АВТУШКО
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В Кемеровском Сосновом бору начали дежурить пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиВ Кемеровском Сосновом бору начали дежурить пожарные. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В Сосновом бору города Кемерово заступили на дежурство пожарные. Это связанно с участившимися пожиганиями сухой травы на его территории.

В Кузбассе пожарные-спасатели переведены на усиленный вариант несения службы в связи с высоким риском возникновения пожаров.

боевой расчет введен резервный личный состав и вся резервная техника: пожарные автоцистерны, пожарно-насосные станции и рукавные автомобили. В готовности к реагированию находятся более 260 единиц техники и около 1000 пожарных-спасателей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В кемеровском Сосновом бору будут дежурить патрульно-маневренные группы, в составе которых бойцы Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Кемеровской области и представители органов местного самоуправления.

-Патрулирование территории бора позволит оперативно реагировать на возникающие возгорания и сразу же предпринимать меры по тушению, сдерживая огонь до прибытия подразделений пожарной охраны. На вооружении у сотрудников МЧС России квадроцикл и ранцевые огнетушители, - сообщили в ведомстве.

Дополнительно на территории бора проложены минерализованные полосы вдоль границ, которые препятствуют наземному распространению огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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