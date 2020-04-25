Ленинск-Кузнецкий стал новым городом, где обнаружили коронавирус
В оперативном штабе области рассказали, где по состоянию на 25 апреля произошли новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Не избежал этой участи и город Ленинск-Кузнецкий – здесь заболевание обнаружено впервые.
Всего за прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 11, пгт Краснобродский - 2, Анжеро-Судженск- 4, пгт Тяжинский - 1, Ленинск-Кузнецкий район - 1, Ленинск-Кузнецкий - 1, Полысаево - 1.
-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2525 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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