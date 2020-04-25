25 Апр 2020 2020-04-25T09:49:44+03:00

Ленинск-Кузнецкий стал новым городом, где обнаружили коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

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В оперативном штабе области рассказали, где по состоянию на 25 апреля произошли новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Не избежал этой участи и город Ленинск-Кузнецкий – здесь заболевание обнаружено впервые.

Всего за прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 11, пгт Краснобродский - 2, Анжеро-Судженск- 4, пгт Тяжинский - 1, Ленинск-Кузнецкий район - 1, Ленинск-Кузнецкий - 1, Полысаево - 1.

-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2525 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU