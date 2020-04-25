Скорректированы данные о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе
В Кузбассе сообщили о количестве заболевших коронавирусом в разных возрастных группах. Статистику предоставил оперативный штаб области.
Согласно официальным данным, больше всего заболевших в возрасте от 46 до 60 лет - 32 человека; в возрасте от 31 года до 45 лет - 25 человек, заболевших старше 60 лет насчитывается 21 человек. Также заболели 13 человек в возрасте от 18 до 30 лет и 12 человек в возрасте от 1 года до 17 лет. Заболевших среди детей младше года нет.
Напомним, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 11, пгт Краснобродский - 2, Анжеро-Судженск- 4, по одному в пгт Тяжинский, Ленинск-Кузнецком районе, Ленинске-Кузнецком и Полысаеве.
-Всего в медицинских учреждениях области получают лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2525 человек, - сообщили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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