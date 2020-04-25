2020-04-25T14:00:21+03:00
Общество

В Яйском районе из частного пансионата для престарелых экстренно вывезли 35 человек

Людям угрожала опасность
Ирина АВТУШКО
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В Яйском районе из частного пансионата для престарелых экстренно вывезли 35 человекВ Яйском районе из частного пансионата для престарелых экстренно вывезли 35 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пансионате Яйского района пришлось вывезти всех постояльцев – всего 35 человек. Им угрожала опасность из-за неподходящих условий для проживания.

От департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса в прокуратуру поступила информация о возможных нарушениях прав престарелых и инвалидов в частном пансионате в Яйском районе. Специалисты организовали проверку содержания людей пожилого возраста, к которой привлекли специалистов Роспотребнадзора, МЧС и социальной защиты.

-В пансионат в поселке Безлесный выехали представители прокуратуры области со специалистами и установили, что в частном двухэтажном доме в условиях, угрожающих жизни и здоровью, жили 35 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В помещении нарушались требования пожарной безопасности, лица, которым требовалась медицинская помощь, она не оказывалась надлежащим образом, - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас все постояльцы частного пансионата направлены в специализированные медучреждения, а некоторые к родственникам. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Яйском районе из частного пансионата для престарелых экстренно вывезли 35 человек
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