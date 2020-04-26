2020-04-26T04:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе введут режим электронных пропусков с 5 мая

Об этом сообщили областные власти
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе могут ввести электронные пропускаВ Кузбассе могут ввести электронные пропускаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе для противодействия коронавирусной инфекции могут быть введены электронные пропуски. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона в субботу, 25 апреля, выступил с официальным обращением к жителям. Он сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлевается до 4 мая. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, в частности, в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер.

-На территории Кузбасса продолжает действовать рекомендация по самоизоляции. Во всех районах, без исключения. Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая, - сообщил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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