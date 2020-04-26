2020-04-26T08:58:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевший коронавирусом человек пытался пересечь границу Кузбасса

Еще нескольких нарушителей карантина выявили на КПП
Екатерина РОМАНОВА
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Заболевший коронавирусом человек пытался пересечь границу Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации ЮргиЗаболевший коронавирусом человек пытался пересечь границу Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации Юрги
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С 15 апреля на границе Кузбасса с другими регионами работают контрольно-пропускные пункты. Благодаря им удалось выявить как одно заболевшего, так и нескольких нарушителей карантина.

На границе Кузбасса с соседними регионами с 15 апреля работают девять контрольно-пропускных пунктов. Уже проверено более 16,2 тысячи автомобилей и 28,2 тысячи человек. Проверки уже принесли результат. За время работы КПП выявлен один заболевший коронавирусом, который планировал пересечь границу региона. Также оказалось, что три человека отправились в поездку, нарушая карантинный режим. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель законодательного собрания Кузбасса Вячеслав Петров.

- Напомню, что выезд без веской причины из региона запрещен, а все приезжающие в Кузбасс в обязательном порядке отправляются на 14-дневный карантин, - отметил Вячеслав Петров.

Кстати, на утро 26 апреля в регионе выявлено в общей сложности 107 случаев заболевания коронавирусом. Из них один человек скончался от пневмонии 15 апреля, а 17 числа стало известно, что посмертный тест на коронавирус – положительный. Еще 11 человек уже прошли курс лечения и выписаны из больницы. На утро 26 апреля в больницах Кузбасса находятся 95 человек с диагностированным коронавирусом. На домашней изоляции, в стационараз и обсерваторах находятся еще 2699 человек, прибывших из стран и регионов России с неблагополучной эпидобстановкой или контактировавшие с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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