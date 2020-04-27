2020-04-27T03:24:30+03:00
Общество

Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом

Больше же всего заболевших – в Москве
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусомКузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусомФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом на 100 тысяч человек. Такие данные опубликовал РИА Новости.

Как оказалось, уровень заболеваемости коронавирусом составил 3,1 человека на 100 тысяч населения. С этим показателем Кузбасс находится на четвертой строке рейтинга. На третьей и второй строках рейтинга – Омская область и Крым с одинаковыми показателями – 3,0. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе – 2,3 человека на 100 тысяч населения.

Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом. ФОТО: РИА Новости

Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом. ФОТО: РИА Новости

На первом месте среди регионов с наибольшим количеством заболевших – Москва: здесь болеет 311,6 человек из 100 тысяч населения. На второй строке – Мурманская область с показателем 115,5, а на третьем – Московская область с 110,4 заболевшими на 100 тысяч человек.

У наших ближайших соседей такие показатели: Томск – 6,1, Горный Алтай – 6,4, Свердловск – 7,8, Новосибирск – 8,8, Алтайский край – 9,3, Красноярск – 16,2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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