2020-04-27T04:11:37+03:00
Коронавирус Covid-19

«Начали утяжеляться»: врачи рассказали о заболевших коронавирусом кузбассовцах

Беседу с кузбасскими врачами опубликовал Сергей Цивилев
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«Начали утяжеляться»: врачи рассказали о заболевших коронавирусом кузбассовцах. ФОТО: кадр видео с личной страницы Сергея Цивилева в соцсетях.«Начали утяжеляться»: врачи рассказали о заболевших коронавирусом кузбассовцах. ФОТО: кадр видео с личной страницы Сергея Цивилева в соцсетях.
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Губернатор Сергей Цивилев опубьликовал на своей странице в соцсетях видео, на котором запечатлена его беседа кузбасскими врачами. Инфекционисты рассказали о том, как работают с заболевшими.

Среди медиков, рассказавших об условиях работы, пациентах и прогнозах по развитию ситуации с коронавирусом была врач-инфекционист Анна Лихтевальд. В течение восьми суток она несла рабочую вахту. Женщина отметила, что Кузбасс сейчас находится лишь в самом начале эпидемии – об этом говорил ранее и сам губернатор. Но уже сейчас состояние больных, которые поступают в стационары, отличается от тех, которые были в самом начале.

– Вахта была достаточно тяжелой, пациентов в этот период поступило значительно больше, пациенты начали утяжеляться. Как вы совершенно справедливо сказали, это самое начало, и впереди у нас много и будет тяжело, – призналась Анна Лихтевальд.

Врачи рассказали о заболевших коронавирусом кузбассовцах.Видео: личная страница Сергея Цивилева в соцсетях.

Напомним, по последним данным в Кузбассе было выявлено 107 случаев заболевания коронавирусом. 95 человек сейчас находятся в больницах региона, а 11 некоторое время назад прошли курс лечения и выписаны из больницы. Один человек умер от пневмонии, а посмертный тест показал наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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