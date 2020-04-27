Кемеровчанам запретили ходить на площадь Советов и набережную

27 Апр 2020 2020-04-27T08:01:18+03:00

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Администрация города Кемерово опубликовала постановление, в котором указаны запрещенные для посещения городские пространства. Такое ограничение связано с ситуацией с коронавирусом в регионе.

В общей сложности в перечне указаны 44 общественных пространства, посещение которых запрещено постановлением от 25 апреля. Среди них - площади Советов, Волкова и Пушкина, парк Победы имени Жукова, парк культуры и отдыха «Антошка», «Парк Чудес», сквер Влюбленных, сквер Юности, Притомская набережная. В Ленинском районе нельзя посещать парк «Кузбасский», пешеходную зону бульвара Строителей, территорию вблизи озера Красное. В Заводском районе закрыты парк Ангелов, сквер имени Гагарина, сквер Новорожденных, пешеходная зона бульвара Патриотов. А в Кировском районе нельзя гулять по «Березовой роще», пешеходной зоне улицы Халтурина. В Рудничном районе закрыты скверы Доблести и Славы, Молодоженов, аллея Трудовой славы шахтеров. В Кедровке и Промышленновском районе закрыт парк Победы, сквер «Первое свидание». В жилом районе Лесная Поляна, согласно распоряжению, закрыты парк «Лесная сказка» и сквер Победы.

С полным списком общественных территорий, где нельзя гулять, можно ознакомиться на сайте администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU