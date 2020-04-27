2020-04-27T09:34:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В семи кузбасских больницах будут лечить заразившихся коронавирусом

Седьмое отделение развернуто на базе прокопьевской больницы
Екатерина РОМАНОВА
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В семи кузбасских больницах будут лечить заразившихся коронавирусом. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.В семи кузбасских больницах будут лечить заразившихся коронавирусом. ФОТО: пресс-служба министерства здравоохранения Кузбасса.
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Еще одно – седьмое по счету – отделение для лечения больных в Covid-19 открылось в Кузбассе. Его развернули на базе родильного дома Прокопьевской городской больницы №1.

Новое отделение на 115 мест открылось на базе роддома Прокопьевской городской больницы №1. Перед тем, как его открыть, здесь провели кометический ремонт. Отделение полностью укомплектовано средствами индивидуальной защиты для медперсонала. А для больных здесь подготовили 58 коек с кислородной поддержкой. 16 коек оборудованы аппаратами ИВЛ.

- Здравоохранение Кузбасса готовится к различным сценариям развития событий. Мы выполнили поручение Президента России Владимира Владимировича Путина и правительства по обеспечению мест для больных коронавирусом, но продолжаем разворачивать дополнительные койки, чтобы гарантировать медицинскую помощь всем заболевшим, - сообщил Сергей Цивилев.

Отметим также, что на сегодня в медицинских учреждениях региона готовы принять 1979 пациентов с коронавирусом. Это на 650 мест больше норматива, который определил Минздрав РФ. В течение месяцы количество коек планируется увеличить до 2660.

ИСТОЧНИК KP.RU

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