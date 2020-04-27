6-летний мальчик выпал из окна в Новокузнецке

27 Апр 2020 2020-04-27T11:06:38+03:00

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Обычный поход в магазин едва не обернулся трагедией для одной из жительниц Новокузнецка. Пока женщины не было дома, ее сын выпал из окна.

Мама троих детей из Новокузнецка решила сходить в магазин. Своего младшего, 6-летнего, сына женщина оставила под присмотром старших дочери и сына. Однако старшие дети не уследили за братом, и тот сначала забрался на подоконник, а потом случайно упал вниз с высоты второго этажа.

Мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали ему травмы различной степени тяжести. О том, что ребенок получил травмы после падения с высоты, медики сообщили в полицию.

- Полицейские привлекли маму мальчика к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции обращаются к родителям малолетних детей с просьбой быть предельно внимательными к малышам и никогда не оставлять их без присмотра! Ребенку достаточно всего нескольких секунд, чтобы открыть окно, а москитная сетка не способна защитить от падения, поэтому не приучайте детей смотреть на происходящее за окном, будь то проезжающие машины или птицы на дереве, и ни под каким предлогом не позволяйте малышам забираться на подоконники.

ИСТОЧНИК KP.RU