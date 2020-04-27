За нарушение режима самоизоляции в Кузбассе закрыли спортивный центр
В Кузбассе за нарушение режима повышенной готовности закрыли спортивный центр. В нем, несмотря на запрет, находились посетители.
Работающее заведение обнаружили во время проверки сотрудники Роспотребнадзора. Как выяснилось, индивидуальный предприниматель не выполнял санитарно - эпидемиологические мероприятия. В спортивном центре осуществлялась деятельность: в тренажерном зале находилось три посетителя. Кроме этого у персонала центра отсутствовали защитные маски, разрешенные дезинфицирующие средства и не был промаркирован инвентарь.
-Индивидуального предпринимателя суд признал виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на пять суток, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.
Судебные приставы отдела по Прокопьевску и Прокопьевскому району опечатали помещение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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