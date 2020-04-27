2020-04-27T12:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

За нарушение режима самоизоляции в Кузбассе закрыли спортивный центр

В нем, несмотря на запрет, находились посетители
Ирина АВТУШКО
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За нарушение режима самоизоляции в Кузбассе закрыли спортивный центрЗа нарушение режима самоизоляции в Кузбассе закрыли спортивный центрФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Кузбассе за нарушение режима повышенной готовности закрыли спортивный центр. В нем, несмотря на запрет, находились посетители.

Работающее заведение обнаружили во время проверки сотрудники Роспотребнадзора. Как выяснилось, индивидуальный предприниматель не выполнял санитарно - эпидемиологические мероприятия. В спортивном центре осуществлялась деятельность: в тренажерном зале находилось три посетителя. Кроме этого у персонала центра отсутствовали защитные маски, разрешенные дезинфицирующие средства и не был промаркирован инвентарь.

-Индивидуального предпринимателя суд признал виновным в совершении административного правонарушения, ему было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на пять суток, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы отдела по Прокопьевску и Прокопьевскому району опечатали помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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