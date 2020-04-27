2020-04-27T14:49:16+03:00
Общество

Сергей Цивилев поручил восстановить плановую вакцинацию детей

Это необходимо сделать, несмотря на ситуации с коронавирусом
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев поручил восстановить плановую вакцинацию детейСергей Цивилев поручил восстановить плановую вакцинацию детейФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил возобновить плановую вакцинацию детей несмотря на сиутацию с коронавирусом в регионе. Ранее она была приостановлена из-за ужесточения профилактических мер.

27 апреля Сергей Цивилев провел рабочую встречу со своим заместителем по социальным вопросам Алексеем Цигельником. Он отметил, что несмотря на рост заболевших в последние дни не должны останавливаться важные для жителей процессы. .

-Для нас важно, чтобы меры по предотвращению распространения нового вируса были разумными и достаточными. Ситуация не должна повлиять на экономику региона. Также надо возобновить другую важную работу. Так, в связи с распространением коронавируса была приостановлена вакцинация детей. К этому вопросу надо вернуться, принять объективное решение. График вакцинации детей нарушать нельзя, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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