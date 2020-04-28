Из-за коронавируса в полиции Кузбасса изменился режим работы

28 Апр 2020 2020-04-28T04:45:14+03:00

Сообщить о преступлении теперь можно не только по телефону, но и в режиме онлайн

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Из-за ситуации с коронавирусом в регионе в полиции временно приостановлен личный прием граждан. Однако сами полицейские продолжают работу в полном объеме.

В отделах полиции временно приостановлен прием граждан. О преступлениях и происшествиях жителей Кузбасса просят сообщать на телефоны дежурных частей или по номера 02 и 102. Одновременно с этим сотрудники полиции продолжают вести обычную работу: выявляют и раскрывают преступления, расследуют и направляют в суды уголовные дела, разыскивают пропавших и скрывающихся от правосудия, контролируют обстановку на дорогах. По-прежнему специалисты проводят необходимые экспертизы, патрулируют улицы и реагируют на все сигналы, которые поступают от кузбассовцев.

Все дежурные части продолжают работать в круглосуточном режиме,

Нужные номера телефонов.

- Граждане имеют возможность подать обращение о правонарушениях или преступлениях в режиме онлайн. На сайте областного полицейского Главка в разделе «Для граждан» работает подраздел «Прием обращений граждан», где интернет-пользователи могут заполнить онлайн-анкету и оставить обращение с указанием адреса своей электронной почты. Оно будет рассмотрено в 30-дневный срок, а ответ направлен заявителю электронным письмом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU