2020-04-28T10:33:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Короновирусом в Кузбассе заболел 96-летний мужчина

А самому маленькому пациенту с коронавирусом всего год
Екатерина РОМАНОВА
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Короновирусом в Кузбассе заболел 96-летний мужчинаКороновирусом в Кузбассе заболел 96-летний мужчинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самому возрастному пациенту, у которого диагностировали коронавирус, исполнилось 96 лет. Мужчина получает необходимую медицинскую помощь в инфекционной больнице.

Стало известно, сколько лет самому возрастному и самому юному кузбассовцам, которые заболели коронавирусом. Как оказалось, самому взрослому пациенту исполнилось 96 лет.

- Мужчине 96 лет, он из Прокопьевского района. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, - сообщает пресс-служба кузбасского Роспотребнадзора.

А вот о самом юном заболевшем коронавирусом - годовалом ребенке - стало известно еще 21 апреля: родители вместе с малышом ездили в гости к родственникам в Краснобродский. А позже оказалось, что родственник болен коронавирусом. Сейчас малыш находится в больнице под наблюдением врачей.

К слову, самом взрослому пациенту, у которого выявили коронавирус накануне, исполнилось 75 лет. Отметим, что на утро 28 апреля больше всего людей, у которых диагностирован коронавирус, в возрастной группе от 46 до 60 лет – 33 человека. Чуть меньше больных коронавирусом в возрасте от 31 до 45 лет – 30 человек. Также коронавирус диагностировали у 25 человек старше 60 лет. А в возрастных группа от 1 до 17 и от 18 до 30 лет по 13 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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