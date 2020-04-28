28 Апр 2020 2020-04-28T12:40:25+03:00

В Кузбассе нарушительницу режима изоляции нашли по записям с дорожных камер Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе полицейские вычислили и задержали нарушительницу режима изоляции. Женщина должна была находиться дома, поскольку вернулась из-за границы.

Жительнице Анжеро-Судженска было выдано строгое предписание не покидать жилище в течение 14 дней после возращения из-за рубежа. Однако на все правила 59-летняя горожанка закрыла глаза и дважды покидала квартиру.

Вычислить нарушительницу, которая на своем автомобиле Nissan Qashqai успела съездить и в магазин, и в аптеку, удалось благодаря камерам фото- и видеофиксации.

В отношении женщины были составлены административные протоколы за неповиновение органам государственного надзора и за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Максимальный штраф по обеим статьям может достигнуть 41 тысячи рублей.

В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU