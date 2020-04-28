2020-04-28T15:06:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе до дачных участков организуют дополнительные маршруты 29 и 30 апреля

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе до дачных участков организуют дополнительные маршруты 29 и 30 апреля. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе до дачных участков организуют дополнительные маршруты 29 и 30 апреля. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе 29 и 30 апреля будут запущены дополнительные автобусные маршруты до дачных участков. Это даст возможность жителям заранее уехать за город и не допустить большого скопления людей в общественном транспорте.

Напомним, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам городов и районов, а также председателям СНТ подготовиться к переезду значительного количества людей на дачи, где риск заражения коронавирусом ниже, чем в городах.

В регионе насчитывается 29 территорий, где расположено 771 садоводческое некоммерческое объединение граждан. В них состоит почти 145 тысяч человек, а с учетом членов их семей - до полумиллиона.

Для комфортного пребывания на дачах для жителей будут работать небольшие торговые объекты и автолавки с необходимыми продовольственными и садоводческими товарами. Будут организованы выезды сотрудников МФЦ в товарищества для приема документов на оформление участков или построек. Главам поручено обсудить с председателями СНТ график выездов специалистов, а для решения проблем садоводов создать горячие линии в администрациях.

- Власти Кузбасса также обращают внимание кузбассовцев на необходимость соблюдать меры предосторожности: носить в общественных местах маски, перчатки, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Расписание дополнительных рейсов можно узнать на сайте министерства транспорта Кузбасса.

С 1 мая сезонные маршруты в садовые общества будут выполняться по стандартному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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