2020-04-29T07:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число находящихся на изоляции кузбассовцев увеличилось до 10 408 человек

Данные сообщил оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
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Число находящихся на изоляции кузбассовцев увеличилось до 10408 человекЧисло находящихся на изоляции кузбассовцев увеличилось до 10408 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе число жителей, которые находятся на изоляции, выросло. Об этом сообщили в оперативном межведомственном штабе.

По состоянию на 11.00 29 апреля, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 408 человек.

Также сообщается, что за прошедшие сутки выявлено 12 новых заболевших коронавирусом. Ранее 11 пациентов были выписаны из больницы. Еще двое человек скончались в Краснобродском и Новокузнецке. Таким образом, под наблюдением медиков находятся 113 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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