Сергей Цивилев сообщил, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Кузбассе
Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как в Кузбассе пройдет шествие «Бессмертного полка». Его проведут в режиме онлайн.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки традиционное шествие перенесено на более поздний срок. Но акция все равно состоится. Для ее участия нужно загрузить фотографию и данные своего героя на сайт «Бессмертного полка России» www.2020.polkrf.ru
- Кузбасс хорошо помнит и чтит героев войны. Каждый год на шествия «Бессмертного полка» выходят тысячи жителей области. Уверен, кузбассовцы будут активно участвовать и в новом онлайн-проекте. Я обязательно загружу на сайт фотографию и данные своего дедушки, Семена Ивановича Цивилева. Он был сапером, участвовал в боях подо Ржевом, был тяжело ранен, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с войны с медалью «За отвагу», - сказал Сергей Цивилев.
Онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» в День Победы, 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU