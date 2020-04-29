Сергей Цивилев сообщил, как пройдет шествие «Бессмертного полка» в Кузбассе

29 Апр 2020 2020-04-29T12:39:33+03:00

Оно будет организовано в режиме онлайн

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Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как в Кузбассе пройдет шествие «Бессмертного полка». Его проведут в режиме онлайн.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки традиционное шествие перенесено на более поздний срок. Но акция все равно состоится. Для ее участия нужно загрузить фотографию и данные своего героя на сайт «Бессмертного полка России» www.2020.polkrf.ru

- Кузбасс хорошо помнит и чтит героев войны. Каждый год на шествия «Бессмертного полка» выходят тысячи жителей области. Уверен, кузбассовцы будут активно участвовать и в новом онлайн-проекте. Я обязательно загружу на сайт фотографию и данные своего дедушки, Семена Ивановича Цивилева. Он был сапером, участвовал в боях подо Ржевом, был тяжело ранен, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с войны с медалью «За отвагу», - сказал Сергей Цивилев.

Онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» в День Победы, 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU