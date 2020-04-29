В Кемерове на автомобиль упала береза

29 Апр 2020 2020-04-29T14:54:16+03:00

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На Кемерово в среду, 29 апреля, обрушился штормовой ветер. В результате одна из берез сломалась и упала на припаркованный неподалеку автомобиль.

Фотографии произошедшего прислал в редакцию очевидец. По словам мужчины, дерево упало недалеко от Телецентра на парковку, где находилось несколько автомобилей. Один из них, по всей вероятности, получил повреждения.

Напомним, ранее МЧС Кузбасса предупреждала жителей региона о том, что 29 и 30 апреля в область придут грозы, дожди и штормовой ветер, который будет деть со скоростью 17-22 метра в секунду, усиливаясь до 25-28 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU