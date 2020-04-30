2020-04-30T13:09:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция обеспечивает контроль за передвижением транспорта на границе Кузбасса с другими регионами

Они дежурят на девяти участках
Мария КОЛОСОВА
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Полиция обеспечивает контроль за передвижением транспорта на границе Кузбасса с другими регионами. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиПолиция обеспечивает контроль за передвижением транспорта на границе Кузбасса с другими регионами. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Полиция Кузбасса осуществляет контроль за передвижением на границе Кузбасса с другими регионами. Дежурство ведется на девяти постах.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на границе области на девяти участках автомобильных дорог в круглосуточном режиме дежурят наряды полиции, совместно с сотрудниками Росгвардии, представителями Роспотребнадзора и органов исполнительной власти.

-Инспекторы ГИБДД на пунктах контроля останавливают транспорт, въезжающий на территорию области, а работники Роспортебнадзора и территориальных органов власти выясняют маршрут и цель поездки, проводят с водителями и пассажирами профилактическую работу, а также выдают уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции всем гражданам, прибывающим в Кузбасс из других регионов, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Стражи порядка отмечают, что большинство водителей с пониманием относятся к проведению этих мероприятий и осознают их необходимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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