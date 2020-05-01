11 жителей кузбасского поселка заболели коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T13:19:19+03:00

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Сразу у 11 жителей новокузнецкого поселка Абагур-Лесной за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава города.

- В Новокузнецке произошел скачок числа заболевших по коронавирусной инфекции. 11 человек за истекшие сутки. Очаг зафиксирован в поселке Абагур-Лесной, - написал на своей странице во «ВКонтакте» Сергей Кузнецов.

Поселок Абагур-Лесной относится к Центральному району города. Сейчас в нем и в Притомском проводится обработка общественных территорий, остановок, закрыт на санобработку магазин и объекты социального значения. Мэр Новокузнецка отметил, что санитарная обработка улиц ведется на всех улицах города.

- Городские дорожные службы два раза в неделю производят санитарную обработку объектов улично-дорожной сети. За это время они дезинфецируют сотни километров проезжей части, остановок общественного транспорта, десятки парков и скверов. Санобработка общественных туалетов производится три раза в день, - отметил Сергей Кузнецов. - Санобработка проводится хлорсодержащими средствами, которые обладают хорошими антисептическими свойствами.

ИСТОЧНИК KP.RU