1 Май 2020 2020-05-01T16:47:25+03:00

В Кузбассе меньше всего заболевших коронавирусом на 100 000 человек в Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кузбассе зафиксировано минимальное для Сибири количество заболевших на 100 тысяч человек. Кузбасс остается на лидирующих позициях.

Согласно рейтингу, который подготовил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 1 мая Кузбасс занимает лидирующую позицию по минимальному числу заразившихся коронавирусом. Так, в регионе на 100 тысяч человек приходится 4,7 случая заболеваний коронавирусом. На 27 апреля этот показатель был еще ниже – всего 4,0 случая.

Согласно данным на 1 мая, в республике Хакасия на 100 тысяч жителей зарегистрировано 47,8 случаев COVID-19. Субъект возглавил первую позицию рейтинга по максимальному количеству заболевших. На второй месте – находится Красноярский край. Здесь зафиксировано 24,8 случая заражений на 100 тысяч жителей. На третьем месте – Новосибирска область с показателем 18,9 случаев.

У ближайших соседей – в Томской области – зарегистрировано 9,0 случаев на 100 тысяч населения, а вот в Алтайском крае и Республике Алтай по 17,9 и 15,2 случая на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU